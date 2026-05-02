Naftni tanker otet kod obale Jemena odveden prema Somaliji

Tanker za naftu otet je u subotu kod obale Jemena u oružanom napadu neidentificiranih napadača, a vlasti rade na pronalaženju i vraćanju plovila, saopštila je jemenska obalna straža.

U saopštenju, obalna straža je navela da prati izvještaj primljen jutros u vezi s otmicom naftnog tankera M/T EUREKA kod obale provincije Shabwa, bez navođenja vlasništva broda.

U saopštenju se dodaje da je tanker bio predmet oružane pljačke od strane nepoznatih elemenata, koji su se ukrcali i preuzeli kontrolu nad njim prije nego što su krenuli prema Adenskom zaljevu u smjeru somalskih obala.

Napominje se da je odmah nakon prijema izvještaja, jemenska obalna straža pokrenula operativne mjere slanjem dva patrolna broda iz Adena, pored manjih patrolnih brodova iz Shabwe, kao dio operacija potrage i praćenja kako bi se utvrdila lokacija plovila uprkos ograničenim resursima i izuzetnim uslovima u zemlji.

Obalna straža je saopštila da koordinira s međunarodnim partnerima i relevantnim vlastima u Adenskom zaljevu, dodajući da je ovo dovelo do identifikacije lokacije tankera i da su u toku napori da se on prati i preduzmu potrebne mjere za njegovo izvlačenje i oslobađanje njegove posade.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za otmicu.

Ranije u subotu, Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva izvijestile su o odvojenom pomorskom incidentu kod obale Mukalle u istočnoj jemenskoj provinciji Hadramout, drugom takvom incidentu za manje od 24 sata.

U saopštenju se navodi da je kapetan teretnog broda prijavio mali zeleni brod koji se približava na 500 metara, u pratnji bijelog ribarskog broda, bez navođenja više detalja o vlasništvu ili okolnostima.