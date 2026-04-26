Pred 30.000 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić", meč trećeg kola play-offa Superlige riješili su Strahinja Eraković, Adem Avdić i Jung-vo Seol

Fudbaleri Crvene zvezde slavili protiv Partizana u derbiju i osigurali titulu prvaka Srbije Pred 30.000 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić", meč trećeg kola play-offa Superlige riješili su Strahinja Eraković, Adem Avdić i Jung-vo Seol

Crvena zvezda je u 179. vječitom derbiju pobijedila Partizan na Marakani s 3:0 i osvojila deveti uzastopni naslov prvaka Srbije, javlja Anadolu.

Pred 30.000 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić", meč trećeg kola play-offa Superlige riješili su Strahinja Eraković u 18, Adem Avdić u 68. i Jung-vo Seol u 87. minuti.

Deveti uzastopni naslov osiguran je trijumfom nad vječitim rivalom Partizanom od 3:0. Dominirali su crveno-bijeli u ovom meču. Opravdali su ulogu favorita u derbiju.

Sa trećom pobjedom protiv vječitog rivala ove sezone Crvena zvijezda potvrdila dominaciju i četiri kola prije kraja šampionata, jer je sa 82 boda stekla nedostižnu prednost.