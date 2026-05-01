Kos: EU obustavio sredstva iz Plana rasta za Srbiju zbog nazadovanja u reformama

Evropska unija obustavila je isplate sredstava iz Plana rasta namijenjenih Srbiji zbog nazadovanja u oblasti pravosudnih reformi, izjavila je u četvrtak navečer povjerenica za proširenje Marta Kos.

Govoreći na konferenciji u Švicarskoj, Kos je navela da je odluka donesena nakon što je Srbija usvojila izmjene u pravosuđu bez konsultacija s relevantnim akterima, uključujući sudije, tužioce i evropske institucije, prenosi HRT.

„Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa. Dok se to ne ispravi, neće moći koristiti evropsku finansijsku podršku“, rekla je Kos.

Evropska komisija nije odmah potvrdila da li je donesena formalna odluka o obustavi finansiranja.

Prema kritikama stručnjaka i međunarodnih institucija, reforme usvojene u januaru daju veća ovlaštenja predsjednicima sudova i smanjuju garancije nezavisnosti tužilaštva, što je izazvalo zabrinutost unutar EU-a i Vijeće Evrope.

Plan rasta za zapadni Balkan obuhvata šest zemalja – Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju – i vrijedan je šest milijardi eura za period od 2024. do 2027. godine. Cilj mu je ubrzati ekonomski razvoj i približavanje Evropskoj uniji.

Srbiji je u januaru već isplaćena prva tranša od 56,5 miliona eura, od ukupno 1,58 milijardi eura predviđenih za tu zemlju kandidata.

Kos je upozorila i na šire nazadovanje u oblasti vladavine prava, demokratije i slobode medija, ocjenjujući da je politička situacija u Srbiji duboko polarizirana nakon višemjesečnih antikorupcijskih protesta.

Također je kritikovala vanjsku politiku Beograda, ističući da Srbija održava bliske odnose s Kremljom i nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

„Ne može se biti s jednom nogom u dva tabora“, poručila je Kos.