Trump stigao u Peking na samit s Xijem usred rata u Iranu

Saadet Gökce, Berk Kutay Gökmen
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Američki predsjednik Donald Trump započeo je u srijedu trodnevnu državnu posjetu Kini usred rata koji traje u Iranu, javlja Anadolu.
Ovo označava prvu posjetu jednog aktuelnog američkog predsjednika Kini u devet godina.
Trump će se s aerodroma "Beijing Capital" uputiti prema hotelu.
U četvrtak će kineski predsjednik Xi Jinping ugostiti Trumpa na razgovorima na nivou samita u Velikoj dvorani naroda.
Sukob na Bliskom istoku, Tajvan, kao i trgovina i carine, ostaju visoko na dnevnom redu.
Trump je ranije izjavio da će tokom sastanka pokrenuti pitanja prodaje oružja Tajvanu, kao i slučaj zatvorenog medijskog tajkuna iz Hong Konga Jimmyja Laija, dok je Peking saopštio da će dvojica lidera razgovarati o "važnim pitanjima koja se tiču kinesko-američkih odnosa, svjetskog mira i razvoja".
Trump je u pratnji državnog sekretara Marca Rubija i sekretara odbrane Petea Hegsetha, zajedno s brojnim izvršnim direktorima velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije i Elona Muska iz Tesle.
Američki sekretar trezora Scott Bessent također će se pridružiti Trumpu u Pekingu nakon što je održao trgovinske razgovore s potpredsjednikom kineske vlade He Lifengom u Južnoj Koreji.