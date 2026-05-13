Prva državna posjeta Kini jednog aktuelnog američkog predsjednika u devet godina, Iran, Tajvan, trgovina, tehnologija i carine visoko na dnevnom redu

Trump stigao u Peking na samit s Xijem usred rata u Iranu Prva državna posjeta Kini jednog aktuelnog američkog predsjednika u devet godina, Iran, Tajvan, trgovina, tehnologija i carine visoko na dnevnom redu

Američki predsjednik Donald Trump započeo je u srijedu trodnevnu državnu posjetu Kini usred rata koji traje u Iranu, javlja Anadolu.

Ovo označava prvu posjetu jednog aktuelnog američkog predsjednika Kini u devet godina.

Trump će se s aerodroma "Beijing Capital" uputiti prema hotelu.

U četvrtak će kineski predsjednik Xi Jinping ugostiti Trumpa na razgovorima na nivou samita u Velikoj dvorani naroda.

Sukob na Bliskom istoku, Tajvan, kao i trgovina i carine, ostaju visoko na dnevnom redu.

Trump je ranije izjavio da će tokom sastanka pokrenuti pitanja prodaje oružja Tajvanu, kao i slučaj zatvorenog medijskog tajkuna iz Hong Konga Jimmyja Laija, dok je Peking saopštio da će dvojica lidera razgovarati o "važnim pitanjima koja se tiču kinesko-američkih odnosa, svjetskog mira i razvoja".

Trump je u pratnji državnog sekretara Marca Rubija i sekretara odbrane Petea Hegsetha, zajedno s brojnim izvršnim direktorima velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije i Elona Muska iz Tesle.

Američki sekretar trezora Scott Bessent također će se pridružiti Trumpu u Pekingu nakon što je održao trgovinske razgovore s potpredsjednikom kineske vlade He Lifengom u Južnoj Koreji.