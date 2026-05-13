Belgija i Nizozemska potpisale sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

Belgija i Nizozemska potpisale su memorandum o razumijevanju radi produbljivanja saradnje u oblasti nuklearne energije, saopštio je u srijedu ured belgijskog ministra energetike Mathieu Bihet.

Prema sporazumu, dvije zemlje će zajedno raditi na proširenju istraživačkih i razvojnih aktivnosti te jačanju razmjene stručnog znanja u nuklearnom sektoru.

Inicijativa ima za cilj jačanje uloge nuklearne energije u podršci energetskoj tranziciji i unapređenju energetske nezavisnosti.

"Nizozemska može imati koristi od postojećeg industrijskog znanja i primjena koje su trenutno dostupne u Belgiji zbog većeg broja operativnih nuklearnih elektrana.

S druge strane, Nizozemska može podijeliti znanja stečena u vezi s izgradnjom novih nuklearnih elektrana i razvojem malih modularnih nuklearnih reaktora", navodi se u saopštenju.

Saradnja će također obuhvatiti područja poput odabira lokacija, procesa izdavanja dozvola i razvoja komponenti za reaktore.

Sporazum uključuje i planove za jačanje veza između kompanija i istraživačkih institucija u obje zemlje kroz inovacijske misije, kao i zajedničke napore u obuci kvalifikovane radne snage za nuklearni sektor.

Vlasti procjenjuju da bi veliki projekti izgradnje nuklearnih postrojenja mogli zahtijevati do 10.000 radnika tokom najintenzivnijih faza.

Bihet je rekao da evropski nuklearni projekti zahtijevaju snažne lance vrijednosti, visok nivo stručnosti i blisku saradnju između država, istraživačkih centara i industrije, dodajući da Belgija i Nizozemska žele doprinijeti otpornijem, inovativnijem i nezavisnijem evropskom nuklearnom ekosistemu.