Trump u Pekingu na samitu sa Xijem usred rata s Iranom Prva državna posjeta Kini aktualnog američkog predsjednika u devet godina, Iran, Tajvan, trgovina, tehnologija i carine visoko na dnevnom redu

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je počeo trodnevnu državnu posjetu Kini usred tekućeg rata u Iranu, javlja Anadolu.

Trumpa je dočekala počasna garda nakon što je Air Force One sletio na Međunarodni aerodrom u Pekingu.

Potpredsjednik Han Zheng dočekao ga je na aerodromu, gdje su bili prisutni i desetine mladih i vojni orkestar.

Ova posjeta označava prvu posjetu aktuelnog američkog predsjednika Kini u devet godina.

Važno je napomenuti da ga je tokom Trumpove prethodne posjete Kini 2017. godine, primio tadašnji državni savjetnik Yang Jiechi, za razliku od prijema na višem nivou koji je dobio ovaj put.

Trump je od tada stigao u svoj hotel nakon što je Air Force One sletio u 11.50 po GMT-u. Nema zakazanih zvaničnih angažmana do četvrtka ujutro.

U četvrtak će kineski predsjednik Xi Jinping ugostiti Trumpa u Velikoj vijećnici naroda.

Sukob na Bliskom istoku, Tajvan, kao i trgovina i carine su visoko na dnevnom redu.

Trump je ranije rekao da će tokom sastanka pokrenuti pitanje prodaje oružja Tajvanu, kao i slučaj zatvorenog medijskog tajkuna iz Hong Konga Jimmyja Laia, dok je Peking rekao da će dvojica lidera razgovarati o "važnim pitanjima koja se tiču ​​odnosa Kine i SAD-a, svjetskog mira i razvoja".

Trump je u pratnji državnog sekretara Marca Rubija i ministra odbrane Petea Hegsetha, zajedno s brojnim izvršnim direktorima velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije i Elona Muska iz Tesle.

Među ostalim rukovodiocima koji prate Trumpa su Tim Cook iz Applea, Larry Fink iz BlackRocka, Stephen Schwarzman iz Blackstonea, Kelly Ortberg iz Boeinga, Brian Sikes iz Cargilla, Jane Fraser iz Citigroup-a, Larry Culp iz GE Aerospace-a, David Solomon iz Goldman Sachsa, Sanjay Mehrotra iz Microna i Cristiano Amon iz Qualcomma.

Trumpov sin Eric Trump i njegova supruga Lara Trump također prate predsjednika.

Američki ministar finansija Scott Bessent će se pridružiti Trumpu u Pekingu nakon što je u Južnoj Koreji održao trgovinske razgovore s kineskim potpredsjednikom premijerom He Lifengom.

Prva dama Melania Trump ne prati američkog predsjednika, za razliku od 2017. godine kada su ih dvoje ugostili Xi i kineska prva dama Peng Liyuan.

Posjeta dolazi usred sukoba na Bliskom istoku, koji je izazvao napad SAD-a i Izraela na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Trenutno je na snazi ​​produženo primirje.

Kina je ponovila pozive na dijalog u regiji, dok je Washington optužio Peking da podržava iranske vojne i ekonomske sposobnosti.

Trumpovo putovanje, koje je prvobitno bilo zakazano za 31. mart - 2. april, odgođeno je zbog američko-izraelskog rata s Iranom.

Odnosi između Washingtona i Pekinga su postali sve zategnutiji tokom Trumpovog drugog mandata zbog sporova oko carina, tehnoloških ograničenja i kineskog pooštravanja kontrole nad rijetkim zemnim elementima.

Bilateralna trgovina između dvije zemlje iznosila je ukupno procijenjenih 414,7 milijardi dolara (352,33 milijarde eura) u 2025. godini.