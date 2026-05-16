Još to nisam odobrio. Vidjet ćemo šta će se desiti, kazao je američki predsjednik o paketu oružja za Tajvan

Trump: Kina i Tajvan trebaju smanjiti napetosti Još to nisam odobrio. Vidjet ćemo šta će se desiti, kazao je američki predsjednik o paketu oružja za Tajvan

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da želi da se Tajvan i Kina "ohlade" usred napetosti između dvije strane, istovremeno signalizirajući neizvjesnost oko velikog paketa oružja za Taipei, javlja Anadolu.

"Ne želim da neko postane nezavisan, a mi moramo putovati 9.500 da bismo vodili rat. Želim da se Tajvan ohladi, želim da se Kina ohladi", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

Na pitanje o višemilijardnom paketu oružja za Tajvan, Donald Trump rekao je da ga još nije odobrio.

"Pa, još to nisam odobrio. Vidjet ćemo šta će se desiti."

Trumpa su pitali i da li bi se Tajvanci trebali "osjećati manje-više sigurno" nakon što se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a on je odgovorio "neutralno".

"Cijelu noć smo razgovarali o tom pitanju", rekao je, napominjući da je to dominiralo razgovorima jer ga je opisao kao "najvažniju stvar" za kineskog predsjednika.

"Sada, što se mene tiče, ne mislim da će išta učiniti kada budem ovdje. Kada ne budem ovdje, mislim da bi mogli", dodao je.

Američki predsjednik je izrazio želju da se tajvanske kompanije za čipove presele u SAD.

"Već imamo ogroman broj kompanija za čipove iz Tajvana koje dolaze", rekao je.

"Očekujemo da ćemo do kraja mog mandata imati 40 do 50 posto svjetskog poslovanja s čipovima."

Tvrdeći da se Tajvan razvio zahvaljujući američkim predsjednicima "koji nisu znali šta dovraga rade", i podržao je ideju o uvođenju carina na čipove koji dolaze iz Taipeija.

"Sve se vrtjelo oko naših kompanija za čipove. Ukrali su nam industriju čipova", rekao je.

Trumpove izjave dolaze usred kontinuiranih tenzija između Kine i Tajvana.

Xi je ranije izjavio da je mir preko Tajvanskog moreuza "nespojiv kao vatra i voda" s nezavisnošću Tajvana.

"Očuvanje mira i stabilnosti preko Tajvanskog moreuza je najveći zajednički nazivnik između dvije zemlje", dodao je.

Kao glavni dobavljač oružja za Tajvan, SAD je prošle godine odobrio prodaju oružja u vrijednosti od 11 milijardi dolara (9,5 milijardi eura) , što je izazvalo proteste Pekinga.

Kina smatra Tajvan svojom "otcijepljenom provincijom", dok Taipei insistira na njegovoj nezavisnosti od 1949. godine.