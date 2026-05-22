Kallas obećala bližu saradnju s Meksikom Meksiko će u petak biti domaćin 8. samita Meksiko-EU, na kojem će predsjednica Claudia Sheinbaum ugostiti visoku predstavnicu EU-a Kaju Kallas i predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas obećala je u četvrtak bližu saradnju s Meksikom suočena s "ekonomskom prisilom i poremećajima u lancima snabdijevanja".

"Kada EU i Meksiko glasaju u Ujedinjenim nacijama, glasamo za iste prijedloge i iste vrijednosti. To je važnije nego ikad dok ekonomska prisila i poremećaji u lancima snabdijevanja postaju nova normalnost", rekla je Kallas tokom konferencije za novinare u Mexico Cityju.

"Da bismo zadržali haos pod kontrolom, partneri sličnih stavova moraju bliže sarađivati, a upravo to rade Evropa i Meksiko", rekla je Kallas nakon sastanka s glavnim meksičkim diplomatom Robertom Velascom Alvarezom.

"Danas smo razgovarali o nekoliko hitnih pitanja, uključujući situaciju na Kubi i u Venecueli. Nakon decenija lošeg upravljanja i političke represije, ekonomska kriza na Kubi zaista dolazi do tačke pucanja", rekla je Kallas.

"U Venecueli, naravno, reforme također napreduju, ali napredak ostaje krhak. Zato razmatramo šta se može učiniti", dodala je.

Očekuje se da će dvije strane potpisati Modernizovani globalni sporazum EU-Meksiko (MGA) i Privremeni trgovinski sporazum (ITA).

Kallas je rekla da će ti sporazumi "ukloniti glavne prepreke trgovini i investicijama, uključujući strateške sektore poput sirovina, poljoprivrede i usluga te će ojačati lance snabdijevanja i otvoriti nove mogućnosti i poslovanja".

"Evropa i Meksiko ne mogu okončati globalnu neizvjesnost, to je također vrlo jasno, ali zajedno možemo smanjiti njen uticaj i oblikovati vlastitu budućnost", dodala je.