Meksiko i EU pokrenuli novo poglavlje odnosa modernizovanim globalnim sporazumom Modernizacija sporazuma otvara vrata investicijama, međunarodnim tržištima i sigurnosnoj saradnji

Vlada Meksika zajedno s Evropskom komisijom obilježila je modernizaciju sporazuma usmjerenog na integraciju njihovih ekonomija i jačanje dubokih odnosa na globalnoj sceni, označavajući novu eru između dvije strane.

Vlada predsjednice Claudije Sheinbaum ugostila je delegaciju Evropske unije predvođenu predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Costom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, 26 godina nakon potpisivanja prvog globalnog sporazuma između dvije strane..

Sheinbaum je, zajedno s ministrom vanjskih poslova Robertom Velascom Alvarezom i ministrom ekonomije Marcelom Ebrardom, proslavila ambiciozni sporazum prema kojem će biti ukinuto 99 posto carina na meksičku robu, uz višemilionske evropske investicije.

"To je zaista globalni sporazum od samog početka, jer obuhvata i politički dijalog, saradnju, investicije i, naravno, trgovinu. Danas ovu široku platformu podižemo na novi nivo", rekla je Von der Leyen tokom ceremonije u Nacionalnoj palati.

Osim toga, investicijska strategija Evropske unije "Global Gateway" mobilisat će pet milijardi eura, u Meksiku za nove projekte proizvodnje energije iz vjetra i sunca, kao i inicijative čiste mobilnosti.

"Snaga onoga što danas potpisujemo, ažuriranja i modernizacije Sporazuma i Globalnog sporazuma, ukorijenjena je u viziji zajedničkog prosperiteta, zajedničkog rada i zajedničkog razvoja. I kao što Meksiko ima odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, imamo i odnos s Evropskom unijom, i želimo ojačati oba odnosa", rekla je Sheinbaum.

Dio sporazuma uključuje i jačanje saradnje u sigurnosnim strategijama i borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Prije ceremonije i potpisivanja sporazuma, meksički ministar sigurnosti Omar García Harfuch sastao se s Kajom Kallas, šeficom vanjske politike Evropske unije.