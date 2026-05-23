Predsjednik Senegala smijenio premijera i raspustio vladu Odluka uslijedila nakon višemjesečnih rastućih tenzija između dvojice lidera

Predsjednik Senegala Bassirou Diomaye Faye smijenio je u petak premijera Ousmanea Sonka i raspustio vladu, objavljeno je na državnoj televiziji.

"Večeras ću spavati mirnog srca u gradu Keur Gorgui", napisao je Sonko na svojim zvaničnim platformama nakon objave odluke.

Nije naveden zvaničan razlog za smjenu.

Odluka dolazi nakon mjeseci rastućih tenzija između Fayea i Sonka, nekada bliskih političkih saveznika unutar vladajuće stranke PASTEF (Afrički patrioti Senegala za rad, etiku i bratstvo), koja je došla na vlast 2024. godine.

Njihov odnos se pogoršao usljed sporova oko kontrole nad strankom, upravljanja državom i ekonomske politike.

Faye je na kraju iskoristio svoja ustavna ovlaštenja kako bi smijenio Sonka, navodeći potrebu očuvanja nacionalne stabilnosti.

Sonko je imenovan za premijera 2. aprila 2024. godine, svega nekoliko sati nakon što je Faye inaugurisan za predsjednika.

Dvojica lidera nekada su smatrani političkim tandemom mentor-učenik, ali su se vremenom udaljili kako su rivalstva unutar vladajućeg pokreta rasla.