Katarski premijer pozvao na deeskalaciju u razgovoru s visokim iranskim diplomatama Zatvaranje Hormuškog moreuza ili njegovo korištenje kao pregovaračkog aduta samo će produbiti krizu i ugroziti vitalne interese zemalja regije, poručio je Katar Iranu

Katarski premijer i ministar vanjskih poslova šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pozvao je na podršku naporima za deeskalaciju regionalnih tenzija tokom telefonskog razgovora s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u subotu.

Šeik Mohammed je ponovio punu podršku Dohe tekućim naporima da se postigne sveobuhvatan sporazum za rješavanje sukoba između SAD-a i Irana, saopćilo je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Katarski ministar vanjskih poslova također je naglasio potrebu da sve strane konstruktivno učestvuju u tekućim posredničkim naporima kako bi se postigao trajni mir i regionalna stabilnost.

"Sloboda plovidbe je temeljni princip koji nije predmet kompromisa", rekao je, ističući da bi zatvaranje Hormuškog moreuza ili njegovo korištenje kao pregovaračkog aduta samo produbilo krizu i ugrozilo vitalne interese zemalja regije.

On je također pozvao sve strane da poštuju međunarodno pravo i principe dobrosusjedskih odnosa te da daju prioritet interesima i dobrobiti stanovništva regije.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.