Direktor CIA-e poveo operativca iz akcije protiv Madura na sastanak na Kubi

Direktor CIA-e John Ratcliffe navodno je prošle sedmice poveo operativca povezanog s hapšenjem predsjednika Venecuele Nicolasa Madura i smrću kubanskog osoblja u Venecueli na neuobičajen sastanak s kubanskim zvaničnicima u Havani, navodi se u izvještaju objavljenom u petak.

CBS News, pozivajući se na više neimenovanih izvora upoznatih sa slučajem, objavio je da je Ratcliffe tokom razgovora s visokim kubanskim zvaničnicima predstavio tu osobu kao jednog od operativaca uključenih u januarsku misiju usmjerenu protiv Madura.

Kuba, bliski saveznik Venecuele prije Madurovog hapšenja, saopćila je da su tokom operacije ubijena 32 pripadnika njene vojske i policije.

Prema navodima CBS Newsa, taj potez je protumačen kao poruka Havani usred rastućih tenzija između SAD-a i Kube.

CIA je odbila komentarisati navode, prenosi CBS News.

Ratcliffeova posjeta uslijedila je nakon višemjesečnog pojačanog pritiska Trumpove administracije na Kubu, uključujući prijetnje carinama državama koje izvoze naftu toj ostrvskoj zemlji, što je doprinijelo pogoršanju nestašice goriva.

Zvaničnik CIA-e rekao je za CBS News da je Ratcliffe prenio poruku kako je Washington spreman razgovarati s Kubom o ekonomskim i sigurnosnim pitanjima samo ukoliko Havana provede velike političke i ekonomske reforme.

U izvještaju se također navodi da se Ratcliffe tokom posjete sastao s Raulom Rodriguezom Castrom, unukom bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra.

Američki državni sekretar Marco Rubio nedavno je optužio Kubu da održava bliske obavještajne veze s Venecuelom, Rusijom i Kinom, upozorivši da Havana više ne bi trebala služiti kao utočište američkim protivnicima na zapadnoj hemisferi.