Turski i iranski ministri vanjskih poslova razgovarali o pregovorima Teherana i Washingtona

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Araghchi razgovarali su u petak o najnovijim dešavanjima u pregovorima između Teherana i Washingtona.

Razgovor je obavljen telefonom, prema navodima turskih diplomatskih izvora.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu rezultirali trajnim sporazumom. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.