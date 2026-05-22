Temperature bi mogle porasti iznad 38 stepeni u dijelovima Španije i Francuske, dok se Velika Britanija suočava sa "izvanrednim" upozorenjima na vrućinu

Zapadna Evropa se priprema za rekordni majski toplotni talas Temperature bi mogle porasti iznad 38 stepeni u dijelovima Španije i Francuske, dok se Velika Britanija suočava sa "izvanrednim" upozorenjima na vrućinu

Zapadna Evropa se priprema za neuobičajeno rani nalet ekstremnih vrućina, a prognostičari upozoravaju da bi temperature mogle porasti više od deset stepeni iznad prosjeka u maju, čime bi se oborili dugogodišnji rekordi u nekoliko zemalja, javlja Anadolu.

Očekuje se da će temperature u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji premašiti 30 stepeni Celzijusa u petak i tokom sljedeće sedmice, s prognozom od 32 stepena u Parizu i Londonu i do 35 stepeni na jugozapadu Francuske.

U Španiji bi temperature mogle dostići 38 stepeni Celzijusa u regijama Guadiana i Guadalquivir.

Francuski nacionalni meteorološki zavod Meteo-France objavio je da neuobičajeno visoke temperature uzrokuje "toplotna kupola" koja se proteže sjeverno od Maroka preko Iberijskog poluostrva u Francusku.

Od četvrtka, 21. maja, topli zrak se postepeno kreće prema Francuskoj iz Maroka, preko Iberijskog poluostrva, i ostaje zarobljen pod visokim pritiskom, stvarajući atmosferski obrazac blokiranja.

"Ovaj visoki pritisak djeluje poput poklopca, zarobljavajući topli zrak i zagrijavajući ga kompresijom. To je poznato kao toplotna kupola. U silaznim strujama, zrak tone."



"Kako se komprimira prema nižim slojevima atmosfere, zagrijava se", rekao je meteorolog.

Francuska nacionalna meteorološka agencija saopćila je da će rekordi gotovo sigurno biti oboreni i za najvišu majsku temperaturu zabilježenu u Francuskoj i za najvišu prosječnu temperaturu u zemlji za jedan dan u maju.

U međuvremenu, nacionalni meteorološki prognostičar Velike Britanije Met Office saopćio je da bi temperature u Velikoj Britaniji mogle lokalno dostići 33 stepena u ponedjeljak, nadmašujući trenutni majski rekord od 32,8 stepeni postavljen 1944. godine.

Izvanredna upozorenja na vrućinu izdata su širom Velike Britanije za vikend, dok bi neka područja zvanično mogla ući u toplotni talas ako temperature ostanu od 26 do 28 stepeni tri uzastopna dana, u zavisnosti od regije.