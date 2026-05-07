Dva ruska drona se srušila u Latviji Rusija opisala incident kao pokušaj napada Ukrajine na civilnu infrastrukturu u blizini Sankt Peterburga korištenjem dronova lansiranih iz pravca latvijskog zračnog prostora

Dvije bespilotne letjelice srušile su se u Latviji nakon što su u četvrtak ušle u zračni prostor te zemlje iz Rusije, saopćile su oružane snage Latvije.

U nizu objava na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, Nacionalne oružane snage Latvije navele su da je ranije tokom dana u istočnim općinama Balvi i Ludza detektovana moguća prijetnja.

Vojska je kasnije saopćila da je nekoliko dronova ušlo u latvijski zračni prostor te da su se dva srušila na teritoriji Latvije.

"Ratno zrakoplovstvo je identificiralo ulazak strane bespilotne letjelice u zračni prostor Latvije iz Rusije", navodi se u saopćenju.

Na mjesta pada dronova upućene su jedinice vojske, državne policije i službe za vatrogastvo i spašavanje.

Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i vrata te da se ne približavaju sumnjivim ili nisko letećim objektima.

Latvija, članica NATO-a koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, više puta je upozorila na sigurnosne rizike u regiji povezane s ratom u Ukrajini.

"Sve dok traje ruska agresija u Ukrajini, moguće je ponavljanje ovakvih incidenata, u kojima strana bespilotna letjelica ulazi ili se približava zračnom prostoru Latvije", navodi se u saopćenju vojske.

Rusija je, s druge strane, incident opisala kao "pokušaj terorističkog napada Ukrajine na civilnu infrastrukturu" u blizini Sankt Peterburga, izveden dronovima lansiranim iz pravca latvijskog zračnog prostora.

Prema navodima ruskog ministarstva odbrane, ruski sistemi protivzračne odbrane detektovali su šest dronova, a tokom incidenta su iznad Latvije uočeni i francuski borbeni avioni Rafale i F-16.

U saopćenju se dodaje da je bespilotna letjelica tipa An-196 "Ljuti", proizvedena u Ukrajini, ušla u ruski zračni prostor i oborena je u blizini Pskova.