Dva ruska drona se srušila u Latviji

Beyza Binnur Dönmez
07 Maj 2026•Ažuriranje: 07 Maj 2026
Dvije bespilotne letjelice srušile su se u Latviji nakon što su u četvrtak ušle u zračni prostor te zemlje iz Rusije, saopćile su oružane snage Latvije.
U nizu objava na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, Nacionalne oružane snage Latvije navele su da je ranije tokom dana u istočnim općinama Balvi i Ludza detektovana moguća prijetnja.
Vojska je kasnije saopćila da je nekoliko dronova ušlo u latvijski zračni prostor te da su se dva srušila na teritoriji Latvije.
"Ratno zrakoplovstvo je identificiralo ulazak strane bespilotne letjelice u zračni prostor Latvije iz Rusije", navodi se u saopćenju.
Na mjesta pada dronova upućene su jedinice vojske, državne policije i službe za vatrogastvo i spašavanje.
Vlasti su pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i vrata te da se ne približavaju sumnjivim ili nisko letećim objektima.
Latvija, članica NATO-a koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, više puta je upozorila na sigurnosne rizike u regiji povezane s ratom u Ukrajini.
"Sve dok traje ruska agresija u Ukrajini, moguće je ponavljanje ovakvih incidenata, u kojima strana bespilotna letjelica ulazi ili se približava zračnom prostoru Latvije", navodi se u saopćenju vojske.
Rusija je, s druge strane, incident opisala kao "pokušaj terorističkog napada Ukrajine na civilnu infrastrukturu" u blizini Sankt Peterburga, izveden dronovima lansiranim iz pravca latvijskog zračnog prostora.
Prema navodima ruskog ministarstva odbrane, ruski sistemi protivzračne odbrane detektovali su šest dronova, a tokom incidenta su iznad Latvije uočeni i francuski borbeni avioni Rafale i F-16.
U saopćenju se dodaje da je bespilotna letjelica tipa An-196 "Ljuti", proizvedena u Ukrajini, ušla u ruski zračni prostor i oborena je u blizini Pskova.