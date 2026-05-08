Dvodnevno primirje u Rusiji povodom proslave Dana pobjede stupilo na snagu Primirje počinje u ponoć u četvrtak i ostaje na snazi ​​do nedjelje

Dvodnevno primirje koje je Rusija proglasila povodom proslave Dana pobjede 9. maja stupilo je na snagu.

Primirje, koje je počelo u ponoć u četvrtak (21:00 GMT), trajat će do nedjelje, jer će ruska prijestolnica u subotu biti domaćin godišnje parade Dana pobjede na Crvenom trgu u Moskvi.

Dan pobjede je praznik koji se slavi 9. maja u Rusiji i drugim zemljama, uključujući neke bivše sovjetske republike, u znak sjećanja na pobjedu Sovjetskog Saveza protiv nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata - sukoba koji Rusija naziva Velikim otadžbinskim ratom.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Ukrajine objavljenom ranije u četvrtak, ruska strana će obustaviti sva neprijateljstva na frontu i zračne napade na „mjesta razmještaja i infrastrukturne objekte povezane s vojno-industrijskim kompleksom i oružanim snagama“ Ukrajine.

„Pozivamo ukrajinsku stranu da slijedi ovaj primjer“, navodi se u saopštenju, uz upozorenje da će Rusija „odgovarajuće odgovoriti“ ako se prekrši primirje ili ako Ukrajina pokuša napasti naseljena područja i objekte u ruskim regijama.

Također se navodi da će Rusija pokrenuti „masovni“ raketni napad na centar Kijeva ako Ukrajina poremeti subotnju proslavu Dana pobjede u Moskvi.

Ukrajina je u ponedjeljak objavila da će i ona poštovati vlastito primirje od ponoći u utorak, ali je optužila Rusiju da krši „pola“ primirja nastavkom izvođenja zračnih napada i napada na frontu.