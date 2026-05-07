Ministar vanjskih poslova Belgije za AA: Turska nezamjenjiva za evropsku sigurnosnu arhitekturu Ne postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi bez Turske, rekao je Prevot za Anadolu

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot istakao je ulogu Turske u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi i izrazio spremnost za produbljivanje ekonomske i strateške saradnje između dvije zemlje.

"Ne postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi bez Turske", rekao je Prevot za Anadolu.

On je naveo da je Turska tokom godina smanjila stopu siromaštva i poboljšala životni standard, te da je danas više nego ikada važan geopolitički akter.

Prevot je podsjetio na dugogodišnje partnerstvo Belgije i Turske, navodeći prvi sporazum o prijateljstvu potpisan s Osmanskim carstvom 1838. godine. Naglasio je da je Belgija bila zastupljena na dvoru sultana u Istanbulu mnogo prije mnogih evropskih zemalja.

- Ekonomska misija -

On je također istakao značaj ekonomske misije u Turskoj, pod pokroviteljstvom belgijske kraljice Mathilde, koja će se održati od 10. do 14. maja.

Prevot je kazao da je misija dobra prilika za jačanje partnerstva u poslovnoj, akademskoj i institucionalnoj dimenziji.

Očekuje se da će oko 400 ljudi učestvovati u misiji, dodao je.

"Zaista smo odlučni da unaprijedimo nivo naše trgovinske saradnje. To je jedan od glavnih ciljeva", rekao je.

Naglasio je da će biti potpisano oko 40 sporazuma iz oblasti socijalne sigurnosti, transporta, upravljanja lukama, logistike te vazduhoplovne i odbrambene industrije.

"Turska je peto najveće izvozno tržište Belgije izvan Evropske unije. To mnogo znači", rekao je Prevot.

On je istakao potrebu za većim ulaganjima turskih kompanija u Belgiji, kao i za pronalaženjem novih prilika, posebno u biofarmaceutskom sektoru.

"Kada govorimo o odbrambenom sektoru, znamo da je Turska u posljednjoj deceniji porasla za 300 posto. To je zaista važno", rekao je.

Također je naglasio potrebu za novim prilikama u sektorima bagerovanja, energetske tranzicije, offshore industrije i digitalnih tehnologija.

"Jačanje poslovnih prilika je veoma važno, ali i institucionalno prilagođavanje", dodao je.

Prevot je istakao značaj zajedničkog rješavanja različitih izazova, od lanaca snabdijevanja do globalne evropske sigurnosne arhitekture u saradnji s Turskom.

Na pitanje da li Tursku smatra zemljom koju treba "obuzdati" poput Rusije i Kine, Prevot je rekao da je čudno stavljati Ankaru u isti kontekst s njima.

"Turska je NATO saveznik. Također je kandidat za članstvo u EU. Dakle, Tursku ne treba obuzdavati niti ograničavati", rekao je.

Naglasio je potrebu modernizacije Carinske unije između Ankare i EU.

"Moramo modernizovati takvu uniju, jer ne možemo rješavati ekonomske izazove 2026. godine okvirom starim tri decenije", kazao je.

- Poredak zasnovan na pravilima -

Prevot je istakao ulogu Turske kao strateškog partnera u sigurnosnom kontekstu, navodeći njene posredničke napore u vezi s Ukrajinom i stav o nedavnim tenzijama na Bliskom istoku u kontekstu sukoba SAD-a i Izraela s Iranom.

"U Turskoj također smatrate da je ono što se dešava u Iranu i okolini protiv međunarodnog prava", rekao je.

Turska je, dodao je, dosljedno zagovarala potrebu za "poretkom zasnovanim na pravilima".

On je Tursku opisao kao "sličnog razmišljanja", kada je riječ o odbrani multilateralizma i poštivanju teritorijalnog integriteta.

Prevot je također naglasio odgovornost Turske kao NATO saveznika.

"Vi ste čuvar jugoistočnog krila saveza. Zato je važno imati globalnu sliku svih strateških resursa Turske."

"Mislim da imamo mnogo toga što možemo zajedno ojačati", rekao je, "kako bismo izgradili nove mostove i stvorili uslove za ekonomski razvoj budućih generacija".

- Utjecaj Belgije u evropskim institucijama -

Prevot je naglasio da postoji mnogo prilika za belgijske i turske investitore.

"Belgija je mala po veličini, ali imamo veliki utjecaj u evropskim institucijama jer smo jedan od osnivača", rekao je i dodao:

"Turskoj nudimo jednu od najvećih kapija ka evropskom tržištu. To je veoma važno."

- Poklon od Anadolu -

Prevot je pogledao publikaciju Agencije Anadolu "The Evidence", knjigu koja dokumentuje ratne zločine Izraela u Gazi, uključujući upotrebu bijelog fosfora.

Ministar vanjskih poslova, koji je knjigu dobio kao poklon od Anadolu, rekao je da je situacija na terenu "apsolutno neprihvatljiva".

Također je podsjetio da njegova zemlja podržava tužbu Južne Afrike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.