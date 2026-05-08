Dodik predvodi delegaciju RS-a u Moskvi povodom Dana pobjede

SARAJEVO (AA) - Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik predvodi delegaciju iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) koja je doputovala u Moskvu, glavni grad Rusije, kako bi prisustvovala proslavi Dana pobjede, 9. maja, javlja Anadolu.

Predviđen je i susret u Kremlju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Jurij Ušakov naveo je da će teme razgovora biti situacija u BiH, jačanje partnerstva s RS-om i situacija na Zapadnom Balkanu.

Delegacija RS-a sutra će prisustvovati obilježavanju Danu pobjede u Moskvu. U delegaciju su i predsjednici RS-a i Parlamenta Srpske Siniša Karan i Nenad Stevandić.

Parada na Crvenom trgu počinje u 10 sati.

Dan pobjede je praznik koji se slavi 9. maja u Rusiji i drugim zemljama, uključujući neke bivše sovjetske republike, u znak sjećanja na pobjedu Sovjetskog Saveza protiv nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata - sukoba koji Rusija naziva Velikim otadžbinskim ratom.