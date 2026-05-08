Iran tvrdi da je mornarica zaplijenila naftni tanker - Iranska vojska tvrdi da je brod prevozio iranski naftni teret i da je ometao izvoz

ISTANBUL (AA) - Tanker za naftu identifikovan kao "OCEAN KOI" zaplijenile su iranske pomorske snage tokom onoga što je opisano kao specijalna operacija u regionalnim vodama, prema zvaničnoj novinskoj agenciji IRNA, javlja Anadolu.

IRNA je objavila da su iranski pomorski komandosi presreli tanker zbog pokušaja ometanja iranskog izvoza nafte i nanošenja štete nacionalnim interesima zemlje.

Prema izvještaju, brod je prevozio iranski naftni teret i iskoristio je regionalne uslove kako bi ometao iranski izvoz.

Iranske pomorske snage su otpratile tanker do južnih obala zemlje prije nego što su ga predale pravosudnim vlastima, objavila je IRNA, pozivajući se na iransku vojsku.

Vojska je dodala da će nastaviti braniti iranske interese i imovinu u regionalnim vodama i da neće pokazati "nikakvu blagost" prema prekršiteljima.

Prema podacima MarineTraffica, "OCEAN KOI" plovi pod zastavom Barbadosa.