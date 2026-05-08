Napad dronom poremetio rad na 13 aerodroma na jugu Rusije Moskva i Kijev se međusobno optužuju za kršenje primirja povodom Dana pobjede

Rad na 13 aerodroma na jugu Rusije privremeno je obustavljen u petak nakon što su napadi dronom pogodili administrativnu zgradu ogranka zračne navigacije Južne Rusije u Rostovu na Donu, saopćilo je rusko Ministarstvo saobraćaja, javlja Anadolu.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, ministarstvo je navelo da se procedure kontrole zračnog saobraćaja na jugu Rusije prilagođavaju nakon napada.

"Osoblje je sigurno, a vlasti procjenjuju operativnost opreme", saopćilo je ministarstvo.

Rad aerodroma obustavljen je u Astrahanu, Vladikavkazu, Volgogradu, Gelendžiku, Groznom, Krasnodaru, Mahačkali, Magasu, Mineralnye Vodama, Naljčiku, Sočiju, Stavropolu i Elisti.

Rusija i Ukrajina su razmijenile optužbe u petak zbog navodnog kršenja dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi se poklopilo s ruskim obilježavanjem Dana pobjede 9. maja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija izvela više od 850 napada dronom, dok je rusko Ministarstvo odbrane saopćilo da je zabilježilo 1.365 kršenja primirja.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je u ponedjeljak da će primijeniti primirje 8. i 9. maja tokom proslave Dana pobjede i izrazilo nadu da će Ukrajina slijediti taj primjer.

Kasnije tog dana, Zelenski je rekao da će Kijev poštovati vlastito jednostrano primirje počevši od ponoći u utorak.