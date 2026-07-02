Odluka dolazi usred političkih kontroverzi oko ugovora za platformu zdravstvenih podataka i pritisaka laburista i sindikata

Burnham bi mogao raskinuti ugovor s američkim Palantirom ako postane britanski premijer Odluka dolazi usred političkih kontroverzi oko ugovora za platformu zdravstvenih podataka i pritisaka laburista i sindikata

Andy Burnham, prema pisanju britanskih medija, mogao bi prekinuti saradnju s američkom kompanijom za analizu podataka Palantir ako postane premijer Velike Brotanije.

Kako je u četvrtak objavio "Telegraph", Burnham tokom devet godina mandata gradonačelnika Velikog Manchestera nije dodijelio nijedan ugovor toj kompaniji i sklon je da isti pristup primijeni i u Downing Streetu.

Navodi se da bi Burnham mogao naslijediti britanskog premijera Keira Starmera već 20. jula, te bi tada morao odlučiti da li da prekine ugovor o NHS Federated Data Platformi (FDP) s Palantirom, koji je u sedmoj godini od ukupno sedmogodišnjeg ugovora vrijednog oko 330 miliona funti (oko 440 miliona dolara).

FDP platforma koristi tehnologiju Palantira i, prema navodima, pomogla je u ubrzanju dijagnostike raka, povećanju kapaciteta operacionih sala i smanjenju kašnjenja pri otpustu pacijenata.

Međutim, poslanici Laburističke stranke i sindikati pozivaju vladu da raskine ugovor, navodeći zabrinutost zbog poslovanja kompanije s izraelskom vojskom i američkom imigracionom službom ICE.

Pristalice Burnhama ističu da tokom njegovog mandata Grad Manchester nije dodjeljivao ugovore Palantiru, dok i policija navodno nije imala ugovore s tom firmom u posljednjih pet godina.

Burnham još nije donio konačne odluke o budućim ugovorima, ali se navodi da će njegov dosadašnji politički pristup utjecati na odluke. Očekuje se da bi mogao preuzeti vodstvo Laburističke stranke bez protivkandidata i ući u Downing Street 20. jula.

"Telegraph" također navodi da su ministri otvorili mogućnost raskida NHS ugovora kada sljedećeg marta bude aktivirana izlazna klauzula, uz rok za obavijest u decembru.

Više od polovine NHS trustova u Engleskoj koristi tehnologiju Palantira, a FDP je, prema podacima, omogućio dodatnih 110.000 operacija.

Suosnivač kompanije Peter Thiel bio je rani podržavalac Donalda Trumpa, dok je i izvršni direktor Alex Karp također iskazivao političku podršku. Kompanija se suočava s kritikama zbog ugovora s izraelskom vojskom i američkom imigracionom službom.

Britanska ministrica za tehnologiju Liz Kendall nedavno je opisala rukovodstvo Palantira kao desno orijentisano i odbila da kaže da li bi kompanija trebala imati ulogu u zdravstvu.

Prošlog mjeseca gradonačelnik Londona Sadiq Khan blokirao je ugovor vrijedan 50 miliona funti između londonske policije i Palantira, navodeći ozbiljno kršenje pravila javne nabavke.

Francuska se također distancira od kompanije, nakon što je ministar odbrane Sebastien Lecornu saopćio da je domaća obavještajna agencija raskinula ugovor s Palantirom.