Novi podaci: Britanski sudovi izrekli 136 godina zatvora za klimatske i propalestinske aktiviste U izvještaju tvrde da je posljednjih godina došlo do "značajnih promjena" u pravnom i političkom okruženju koje okružuje proteste u Britaniji

Britanski sudovi su od 2019. godine izrekli ukupno 136 godina zatvorskih kazni u 256 slučajeva koji uključuju klimatske aktiviste i demonstrante solidarnosti s Palestinom, prema novom izvještaju objavljenom u utorak, javlja Anadolu.

U studiji je otkriveno da se vlasti Velike Britanije sve više oslanjaju na pritvor, postupke za nepoštivanje suda i dugotrajne zatvorske kazne protiv aktivista koji preduzimaju direktne akcije protiv klimatskih promjena i izraelskog rata u Gazi.

Studiju su zajednički objavili Centar za klimatski kriminal i klimatsku pravdu na Univerzitetu Queen Mary u Londonu i organizacija Defend Our Juries.

"U 256 slučajeva u kojima su se podaci o izricanju kazni i pritvoru mogli provjeriti, ukupan iznos izrečene zatvorske kazne iznosio je 136 godina", navodi se u izvještaju "Britanski politički zatvorenici".

Tvrdi se da su se posljednjih godina dogodile značajne promjene u pravnom i političkom okruženju koje okružuje proteste u Britaniji, s proširenim zakonodavstvom protiv protesta i povećanom upotrebom građanskopravnih mehanizama koji doprinose oštrijim kaznama za aktivnosti povezane s protestima.

"U izvještaju su objavljeni dokazi da su takve mjere podržali ključni industrijski i politički interesi povezani s britansko/izraelskom industrijom oružja i industrijom fosilnih goriva, te da je britanska vlada bila direktno pod pritiskom Elbit Systemsa i izraelske vlade da se oštrije obračuna s demonstrantima."

Utvrđeno je da je prosječno trajanje pritvora bilo 28 sedmica, što je ekvivalentno više od šest mjeseci, dok je svaki treći demonstrant (34 posto) bio zatvoren na šest mjeseci ili više.

Podaci su pokazali i da je svaki peti (21 posto) aktivist bio zatvoren duže od godinu dana. U 60 posto slučajeva, konačne kazne bile su blaže od vremena koje je već provedeno u pritvoru.

Izvještaj je pokazao da je najčešća kategorija prekršaja koja dovodi do zatvora nepoštivanje suda, što čini 40 posto zabilježenih slučajeva, a krivična djela zavjere činila su 17 posto analiziranih slučajeva.

"Ovaj izvještaj dokumentuje izvanrednu promjenu u načinu na koji se protesti kontrolišu i kažnjavaju u Britaniji", rekao je David Whyte iz Centra za klimatski kriminal i klimatsku pravdu na Univerzitetu Queen Mary.

"Ovaj izvještaj uklanja iluziju da Britanija ostaje posvećena demokratskim principima", rekao je Tim Crosland iz organizacije "Defend Our Juries".