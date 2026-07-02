Gizem Nisa Çebi Demir
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Turska je u četvrtak snažno osudila smrtonosni napad u Damasku, glavnom gradu Sirije.
"Snažno osuđujemo napad koji je danas (2. jula) izveden u području Hijaz u glavnom gradu Sirije Damasku, a koji je izazvao smrtne slučajeve", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske.
Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama poginulih i sirijskom narodu te poželjelo brz oporavak ranjenima.
Navelo je da je Turska i dalje uvjerena da će najbolji odgovor na takve pokušaje, koji imaju za cilj da potkopaju napredak postignut ka uspostavljanju održive stabilnosti i sigurnosti u Siriji i da poremete društveni mir, ponovo dati sirijski narod očuvanjem svog jedinstva i solidarnosti.
"Turska će nastaviti da stoji u solidarnosti sa Sirijom tokom ovog procesa", dodalo je Ministarstvo.
Najmanje pet osoba je poginulo, a 20 drugih je povrijeđeno u eksploziji bombe u kafiću u centru Damaska u četvrtak, ranije je saopćilo sirijsko Ministarstvo zdravstva.
Prema dopisniku televizije Alikhbariah, eksploziju je izazvala eksplozivna naprava postavljena unutar kafića u ulici Al-Nasr, blizu Palate pravde.
Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, a istraga je u toku.