Ministarstvo vanjskih poslova kaže da će Ankara nastaviti stajati u solidarnosti sa Sirijom i izražava uvjerenje da će Sirijci očuvati jedinstvo protiv pokušaja da se potkopa stabilnost

Turska osudila smrtonosni napad u glavnom gradu Sirije Damasku Ministarstvo vanjskih poslova kaže da će Ankara nastaviti stajati u solidarnosti sa Sirijom i izražava uvjerenje da će Sirijci očuvati jedinstvo protiv pokušaja da se potkopa stabilnost

Turska je u četvrtak snažno osudila smrtonosni napad u Damasku, glavnom gradu Sirije.

"Snažno osuđujemo napad koji je danas (2. jula) izveden u području Hijaz u glavnom gradu Sirije Damasku, a koji je izazvao smrtne slučajeve", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama poginulih i sirijskom narodu te poželjelo brz oporavak ranjenima.

Navelo je da je Turska i dalje uvjerena da će najbolji odgovor na takve pokušaje, koji imaju za cilj da potkopaju napredak postignut ka uspostavljanju održive stabilnosti i sigurnosti u Siriji i da poremete društveni mir, ponovo dati sirijski narod očuvanjem svog jedinstva i solidarnosti.

"Turska će nastaviti da stoji u solidarnosti sa Sirijom tokom ovog procesa", dodalo je Ministarstvo.

Najmanje pet osoba je poginulo, a 20 drugih je povrijeđeno u eksploziji bombe u kafiću u centru Damaska u četvrtak, ranije je saopćilo sirijsko Ministarstvo zdravstva.

Prema dopisniku televizije Alikhbariah, eksploziju je izazvala eksplozivna naprava postavljena unutar kafića u ulici Al-Nasr, blizu Palate pravde.

Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, a istraga je u toku.