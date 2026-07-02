Turski ratni brod TCG Burgazada stigao u Belgiju za Dane mornarice Korveta klase Ada otvorena za posjetioce u Zeebruggeu povodom obilježavanja 80 godina belgijske mornarice

Turski domaći ratni brod TCG Burgazada stigao je u Belgiju kako bi učestvovao na manifestaciji Dani mornarice 2026, gdje će zajedno s brodovima drugih zemalja biti otvoren za posjetioce.

Korveta klase Ada pristala je u luci Zeebrugge uoči javnog događaja koji će se održati 4. i 5. jula povodom obilježavanja 80. godišnjice belgijske mornarice.

Posjetioci će tokom manifestacije imati priliku da obiđu aktivne ratne brodove, prate vojne demonstracije i upoznaju se s tehnologijama koje koriste mornaričke snage.

Belgijski ministar odbrane Theo Francken posjetio je brod TCG Burgazada, zajedno s ambasadorom Turske u Briselu Barisom Tantekinom. Francken je kasnije na društvenim mrežama objavio fotografije s posjete.

TCG Burgazada je treća korveta klase Ada izgrađena u okviru turskog nacionalnog programa MILGEM. Riječ je o višenamjenskom ratnom brodu, primarno namijenjenom za protivpodmorničko ratovanje.

Brod je u službu turskih mornaričkih snaga ušao u novembru 2018. godine, a opremljen je domaćim borbenim sistemima, radarom, sonarom, elektronskim i komunikacijskim sistemima. Također može koristiti helikopter S-70B Seahawk te bespilotne letjelice s palube i hangara.