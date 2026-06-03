Vlasti kažu da se helikopter Merlin Mk4 srušio tokom vježbe u Devonu

Tri pripadnika Kraljevske mornarice poginula u padu helikoptera u Velikoj Britaniji Vlasti kažu da se helikopter Merlin Mk4 srušio tokom vježbe u Devonu

Tri pripadnika Kraljevske mornarice poginula su kada se helikopter "Merlin Mk4" srušio na polje u Devonu, u Velikoj Briatniji, tokom vježbe, saopćili su zvaničnici u srijedu, javlja Anadolu.

Hitne službe su pozvane u Sourton Down blizu Okehamptona ubrzo nakon nesreće, saopćila je policija Devona i Cornwalla.



Zatvoreni su putevi oko A386 i A30 dok su hitne ekipe radile na mjestu događaja.

Glasnogovornik Kraljevske mornarice rekao je: "Sa dubokom tugom možemo potvrditi da su tri pripadnika Kraljevske mornarice poginula tokom vježbe s helikopterom. Naše misli i saučešće su sa njihovim porodicama i prijateljima."

Prvi pomorski lord, general Sir Gwyn Jenkins, rekao je da je duboko ožalošćen incidentom i potvrdio da je u nesreći bio "Merlin Mk4". Rekao je da će nesreća biti "ogroman šok" za pomorsku zajednicu i zahvalio se hitnim službama na njihovoj reakciji.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima srijede u blizini vojnih poligona za obuku koje koriste posade helikoptera na rubu Dartmoora.