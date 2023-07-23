Turnalar Iğdır'da görüntülendi
Iğdır'daki Uğruca Gölü'nde, turnalar görüntülendi.
Iğdır
Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle Iğdır, yerel ve göçmen olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Aras Dağları'nın 2 bin 100 rakımında bulunan Uğruca Gölü de kuşların uğrak yeri arasında yer alıyor.
Gölde çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, sulak alanı kullanan 2 turnayı (Grus grus) görüntüledi.
Şarkılara konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar, 31 kuş türünün yaşadığı tespit edilen gölde kayıt altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.