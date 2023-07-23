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Tunceli ili kırsalında, J-SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.
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Yaşam

Turnalar Iğdır'da görüntülendi

Iğdır'daki Uğruca Gölü'nde, turnalar görüntülendi.

Hüseyin Yıldız  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Turnalar Iğdır'da görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle Iğdır, yerel ve göçmen olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Aras Dağları'nın 2 bin 100 rakımında bulunan Uğruca Gölü de kuşların uğrak yeri arasında yer alıyor.

Gölde çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, sulak alanı kullanan 2 turnayı (Grus grus) görüntüledi.

Şarkılara konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar, 31 kuş türünün yaşadığı tespit edilen gölde kayıt altına alındı.

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