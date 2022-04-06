Vali Sarıibrahim: AA, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştırıyor
Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Iğdır
Sarıibrahim, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurularak Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının, ilkeli ve özgün habercilik anlayışıyla bugün dünyanın en önemli haber ajanslarından biri konumuna geldiğini vurgulayan Sarıibrahim, "Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştıran AA'nın kuruluşunun 102. yılını kutluyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.