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Kurumsal Haberler

Vali Sarıibrahim: AA, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştırıyor

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Yıldız   | 06.04.2022
Vali Sarıibrahim: AA, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştırıyor

Iğdır

Sarıibrahim, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurularak Milli Mücadele'nin sesi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, ilkeli ve özgün habercilik anlayışıyla bugün dünyanın en önemli haber ajanslarından biri konumuna geldiğini vurgulayan Sarıibrahim, "Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri hızlı ve güvenilir haber akışıyla bizlere ulaştıran AA'nın kuruluşunun 102. yılını kutluyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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