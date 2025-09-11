Dolar
Yaşam

Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 115'inci kez kuruldu.

Ufuk Ertop  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Trakya'nın asırlık eğlencesi "Pavli Panayırı" başladı

Kırklareli

Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando ve halk oyunları ekipleri, mehter takımı ve Bulgaristan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, panayırın önemli bir değer olduğunu söyledi.

Panayıra sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Turan, panayırın II. Abdülhamit'in fermanıyla başladığını ve geleceğe aktarıldığını vurguladı.

Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını dileyen Turan, "II. Abdülhamid'in ulu ve mübarek fermanıyla 'besmele' diyerek imzaladığı mührüyle var olan muhteşem bir değer. Sadece Trakya'nın değil, sadece Kırklareli'nin değil, Türkiye'nin muhteşem panayırlarından bir tanesi. Bu panayırı geçmişten ve tarihten aldığı güçle yiğitler diyarında vatandaşlar sahip çıktı. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da panayırın bölgede her yıl sabırsızlıkla beklendiğini belirterek yöre halkının kaynaşması ve yıl boyunca yetiştirdikleri ürünleri satmaları açısından önemli olduğunu bildirdi.

Programda Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de konuşma yaptı.

Turan ve beraberindekiler, daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Pehlivanköy Panayırı 14 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ve lunaparkın bulunduğu panayırda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri, traktör römorklarında konaklıyor.

Roman vatandaşlar da kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

