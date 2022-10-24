Dolar
18.61
Euro
18.26
Altın
1,647.83
ETH/USDT
1,350.10
BTC/USDT
19,409.00
BIST 100
3,987.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi

Konya'nın Toros Dağları'nın eteklerine kurulu ilçesi Hadim'de 40 yıldır arıcılık yapan 70 yaşındaki Mustafa Çelik, baldan elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

Melike Keskin   | 24.10.2022
Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

İlçede terzilik yaparken hazır giyimin yaygınlaşmasıyla geçimini sağlayabileceği başka bir meslek arayışına giren Mustafa Çelik, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 1984'te 20 kovanla arıcılığa başladı.

Yaklaşık 1600 rakımda ve zengin floraya sahip bölgede, 70 yaşında olmasına rağmen 60 kovanla mesleğini sürdüren Çelik, elde ettiği gelirle 7 çocuğunu büyüttü. Çelik, ömrü yettiğince arıcılık yapmak istiyor.

Çelik, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, bir ömrü arıcılıkla geçirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yaptığını anlatan Çelik, "O günden bu yana devam ediyorum ama yaşım ilerleyince şimdi oğullarım da yardım ediyor, onlarla birlikte devam ediyoruz. Bir ömür, arıcılıkla yanında da bahçecilikle geçti diyebilirim." dedi.

30 yaşına kadar geçimini terzilikle sağladığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Konfeksiyonlar çıkınca terzilik de bitince, arkadaşlarım arıcılığı tavsiye etti. Ben de başladım ve başarılı oldum. Bu işe 20 kovanla başladım. Sonra iyice merak sardım arılara karşı. Karaman'da bir festivale katılmıştım. Orada arıcılıkla ilgili bir kitap buldum. Onunla uygulamalı olarak çalıştım ve çok güzel randıman aldım. Bu kitapla, ilçe tarım ziraatçılarıyla çok işbirliği yaptım, bilmediğim konuları danıştım. Böylece arıcılığı öğrendim. Çok da başarılı oldum arıcılıkta. Hatta 1988'de Hadim Bölgesi Bal Festivali'nde balımla birinci oldum."

Hem bölgeden hem de diğer illerden sabit müşterileri olduğunu kaydeden Çelik, "Müşteriler her sene aynı baldan ister. Yetiştiremiyoruz bile. Yeter ki bal, bal olsun." dedi.

"Televizyon izlemekten iyi"

Arıcılığın sıradan bir meslek olmadığını, arılarla gönül bağı kurduğunu anlatan Çelik, "Öyle bir şey ki arıcılık, gerçekten yapana çok iyi bir randıman veriyor. Diğer işleri de engellemez. Mesela terzilik yapsan da engellemez, bahçecilik yapsan da engellemez. Arının işi günlük 1-2 saat. Getirisi de yüksek. Tabii iyi bakar, iyi çalışırsan. Ben 40 yıldır yaptığım arıcılık sayesinde 7 çocuk büyüttüm, 7 tane düğün ettim. Şimdi 16 torunum oldu, onlarla da ilgileniyorum. Öyle bir şey ki başka bir mesleği olmayan herkes arıcılığı yapsa çok güzel randıman alır, geçimini temin eder." diye konuştu.

Çelik, bazen dizi seyreder gibi arılarını izlediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En kolay iş arıcılık. Zevk veren bir iş. Bu öyle bir hastalık ki şöyle kovanların dibine oturup da bakmak, televizyon izlemekten iyi. Çok seviyorum. İnsan hastası olur bu arıların. Ömrüm ne kadar devam edecek bilmem. Yaşım 70. 100 üzerinden 30 sene kaldı zannederim. İşin şakası ama mümkün olduğu kadar bu işe devam edeceğim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Eşi vefat eden sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara konut projesi
Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen ilçe sağlıklı suya kavuştu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi

Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet