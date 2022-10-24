Sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Bahçesaray doğaseverleri cezbediyor
Son günlerde etkili olan yağışlarla yüksek kesimleri beyaza bürünen, düşük rakımlı yerleri sonbaharın renklerine bürünen Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Van
Çetin geçen kışı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van'ın Bahçesaray ilçesinde, dağların zirvelerinin karla kaplanmasıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor.
3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin karla kaplandığı bölgede, dağların yamaçlarındaki bitki örtüleri ile ormanlık alanlarda kahverengi, yeşil ve sarının tüm tonları bir arada görülebiliyor.
İlçeye gezi düzenleyen doğasever, karlı tepelerde zaman geçirdi ve eşsiz manzara eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı.
Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, ilçeye sonbahar etkinlikleri kapsamında tur düzenlediklerini belirtti.
Karlı tepeler ve sonbahar mevsiminin ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu aktaran Demez, "Şu an Karabet Geçidi'ndeyiz. Arkamızda Liman köyü bulunuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri Bahçesaray'a davet ediyoruz. Karabet Geçidine yaklaşık 20 santimetre kar yağmış. Orada fotoğraf çektik, yürüyerek belli bir mesafe indik. Etkinliğe 51 kişi katıldı." diye konuştu.
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