Euro
7.58
Dolar
6.76
BIST 100
109,550.20
Altın
1,708.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Yeni tip koronavirüs döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak egzoz dumanı ve fabrika bacalarından çıkan zararlı dumanların azalması arı üreticilerini sevindirdi, üreticiler, bu yıl bal verimi ve kalitesinin artacağını umuyor.

Fahri Kubilay   | 04.06.2020
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Konya

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak egzoz dumanı ve fabrika bacalarından çıkan zararlı dumanların azalmasından memnun olan arı üreticileri, bu yıl bal verimi ve kalitesinin artmasını bekliyor.

Konya'nın Seydişehir ile Antalya'nın Akseki ilçeleri arasında yer alan Gidengelmez Dağları'nda 44 yıldır arıcılık yapan Hasan Kocademir, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 11 Mart'tan bu yana zamanının büyük bir bölümünü arılarının bakımıyla geçiriyor.

Hasan Kocademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1976 yılında arıcılık yapmaya başladığını anlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yollarda trafiğin de önemli oranda azaldığını dile getiren Kocademir, "Arıların en büyük düşmanı olan hava kirliliği kalmadı, doğa temizlendi. Bu yıl üretimin artacağını umuyoruz. Araçların egzozlarından çıkan kirli hava arılara çok zarar veriyordu. Koronavirüs dolayısıyla bu zarar minimuma indi." diye konuştu.

Arıların 21 Haziran'dan sonra petekleri doldurmaya başlayacağını aktaran Kocademir, "Bu yıl arılar inşallah, temizlenmiş ve kendini yenilemiş doğada, çiçeklerden, nektarlardan petekleri daha fazla dolduracaklar. Çünkü fabrika bacaları durdu, trafik durdu, hava kirliliği kalmadı, doğa temizlendi. Bu yılın balları daha çok olacak, daha kaliteli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl arı sütü, polen ve bal hasadının oldukça verimli geçeceğini öngörüyoruz"

Seydişehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Çamlı da salgın sürecinde araçlardan doğaya egzoz gazı salınımının azaldığını söyledi.

Fabrikaların faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle bacalardan doğaya yayılan zararlı dumanların azaldığını aktaran Çamlı, "Yani doğayı kirleten, çiçekleri öldüren duman ve zararlı atık miktarı azalmış oldu. Arılar daha çok çiçekle buluştu. Bu da doğanın kendini yenilemesini sağladı. Bal hasadı eylül ayı başlarında yapılıyor. Henüz rekolte ve kalite açısından kesin bir şey söylemek zor ancak doğanın temizlenmesi nedeniyle bu yıldan umutluyuz. Hem rekolte hem kalite olarak bu yıl arı sütü, polen ve bal hasadının oldukça verimli geçeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 71'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine yaklaştı
Latin Amerika ülkeleri salgının gölgesinde 'yeni normale' dönüyor
Veteriner kontrol enstitülerinde Kovid-19 aşısı çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
Kovid-19'un Latin Amerika ekonomisine etkisi savaş ve buhran yıllarını aratmayacak

Benzer haberler

Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu

Eşinin vasiyeti arılar geçim kaynağı oldu

Yörüklerin Küpe Dağı'ndaki zorlu yaşam mücadelesi

Hobi olarak başladığı arıcılık mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık mesleği oldu
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı
Afyonkarahisar'da arıcıların gözdesi haşhaş poleni

Afyonkarahisar'da arıcıların gözdesi haşhaş poleni