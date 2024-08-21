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Ekonomi

AÇÜ "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, "Doğu Karadeniz bölgesinde bu analizleri yapabilen tek üniversiteyiz." dedi.

Yusuf Okur  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
AÇÜ "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak

Artvin

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesindeki Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bal üretimi ve arıcılık konusunda Artvin'in önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Artvin'de 2 bin 66 işletme ve 115 bin 130 kovan bulunduğunu belirten Bilgin, kentte yıllık bal üretimin 1057 ton olduğunu, kovan başına yaklaşık 9 kilogram bal düştüğünü ifade etti.

Bilgin, gerek üretilen bal miktarının artırılması gerekse kaliteli bal üretiminin yaygınlaştırılması ve Artvin balının markalaşması için 2021'de üniversite bünyesinde Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu, bu merkezin arı hastalıklarını önleme, kaliteli bal üretimi konusunda üreticiye büyük destek sağladığını anlattı.

Bunların devamında 2 yıl süren çalışmalar sonunda uluslararası standartlarda bal analizi yapılabilmesi için üniversite laboratuvarının 9 Ağustos 2024 itibarıyla TÜRKAK tarafından akredite edildiğini belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz analiz ettiği balları sertifikalandırma yetkisine sahip olmuştur. Kaliteli bal üretimi ve balın markalaşması için çok önemli bir adımdı. Hocalarımızın gayretleriyle bunu gerçekleştirdik. Üniversitemiz, nem, iletkenlik, prolin ve diastaz analizlerinde ülkemizdeki üniversite bal araştırma merkezleri arasında TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi alan ilk 10 üniversite arasında 7. sırada bulunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde bu analizleri yapabilen tek üniversiteyiz."

Bilgin, sadece Artvin'deki değil Ardahan, Ağrı, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun gibi çevre illerdeki bal üreticilerinin de bal analizlerini yapacaklarını sözlerine ekledi.

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