Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,473.70
BTC/USDT
63,058.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Servet Taşdemir  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaşa ev sahipliği yapıyor.

Günde iki kez tozlu yoldan bölgede bulunan Kalp Gölü'ne getirilen hayvanların, burada hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Gölde su içen binlerce koyun, dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'te İngilizce ve Çince eğitimin verildiği Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı

Asırlardır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapıyorlar

Eski Ahlat Şehri Kalesi'ndeki kazılarda su sarnıcı ortaya çıkarıldı

Eski Ahlat Şehri Kalesi'ndeki kazılarda su sarnıcı ortaya çıkarıldı
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 6 sanduka mezar gün yüzüne çıkarıldı

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 6 sanduka mezar gün yüzüne çıkarıldı
Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor

Bitlis'teki tarihi han, hamam ve caminin restorasyonu sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet