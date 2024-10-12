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Yaşam

Ankara'da renkli koşu festivali yapıldı

Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yüzlerce vatandaşın katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Ankara'da renkli koşu festivali yapıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Ankara

Çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinliğe katılanlar, Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu.

Bazı sporseverler, etkinliğe evcil hayvanlarını da getirdi.

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