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İzmir'de 'renkli koşu' festivali

Karşıyaka'daki renkli koşu festivalinde, boyalı nişastalarla rengarenk bir görünüme kavuşan koşucular, 5 kilometrelik etabı tamamladı.

Halil Şahin   | 14.04.2019
İzmir'de 'renkli koşu' festivali

İzmir

İzmir'de, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yüzlerce koşucunun katılımıyla gerçekleşti.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik için koşucular Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir sahilinde toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastalarla renklenen yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu.

Koşuya tekerlekli sandalyeli engelliler de katıldı.

Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti.

Koşuculardan Selin Dikmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çok güzel, eğlenceli, yaşam dolu bir etkinlik. Çok eğlendim." dedi.

Abdullah Başgör de renkli tozların atıldığı etkinliğin eğlenceli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda daha fazla katılımla yapılmasını diledi.

ABD'de başlayan ve 6 yıldır Türkiye'deki farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

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