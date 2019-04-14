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Türkiye

Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.

Enes Duran   | 14.04.2019
Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 15 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi. 

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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