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Yaşam

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Murat Ataseven  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.


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