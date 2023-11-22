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Yaşam

Selin önlenmesi için şehirlerde "yeşil alanlar" artırılmalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, selin önlenmesi için şehirlerde yeşil alanların artırılması gerektiğini bildirdi.

Gökhan Zobar  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Selin önlenmesi için şehirlerde "yeşil alanlar" artırılmalı

Edirne

Prof. Dr. Uludağ, bir konferans için geldiği Edirne'de, AA muhabirine küresel iklim değişikliği ve yoğun yağışların sele neden olabildiğini belirterek bunun getireceği hasarı azaltmak için yeşil alan varlığına işaret etti.

Kentlerin iklim şartlarına ve doğaya uygun şekilde tasarlanması gerektiğine vurgu yapan Uludağ, "Dikey bahçeler kuruluyor ama özellikle yatay bahçelere çok ihtiyacımız var. Yoğun yağışların ardından seller oluyor ve sel suları şehirleri basıyor. Çünkü suyu emecek kadar toprak yok. Her taraf beton ve asfalt. Bu betonun ve asfaltın içerisinde insanlar yaşamaya çalışıyor." dedi.

Uludağ, toprak ve bitkilerin su akışını dengelemede önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kentlerde yeşil alanların artırılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Uludağ, şunları kaydetti:

"Yatay şekilde bahçeler oluşturup toprak alanları artırırsak insanlar sellerden daha az etkilenir. Sellerden etkilenmemek mümkün değil ama daha aza indirmek elimizde. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini çok açık şekilde görüyoruz.

Hesaplanamayan anlık şiddetli yağışlar meydana geliyor. Mevsimi dışında yaşanan yağışlar ve sıcaklık değişiklikleri pek çok olumsuz etkiye yol açıyor. Bunları ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar önemli. Bunun için her şeyden önce şehirlerimizde toprağa ve bitkilere yer vermek gerek."

Uludağ, kentlerdeki yeşil alanlara bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun bitkiler dikilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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