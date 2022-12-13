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Kumluca'da çamurlu sel suları kıyıda denizin rengini kahverengiye çevirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suların etkisiyle kıyıda kahverengiye döndü.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır   | 13.12.2022
Kumluca'da çamurlu sel suları kıyıda denizin rengini kahverengiye çevirdi Fotoğraf: Durmuş Genç - AA

Muğla

İlçe merkezinde selin ardından derelerin taşıdığı çamur, denizin turkuaz rengini değiştirdi.

Çamurlu su, Kumluca ve Finike kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.

Yağmurun ardından kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

İlçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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