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Yaşam

Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binaların enkazında titiz çalışma yürüten ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev alıyor.

Özgür Alantor   | 15.08.2021
Sel bölgesinde balçığa saplanan kuşu JAK timi kurtardı

Kastamonu

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, bazı binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bölgede yapılan arama çalışmalarında balçıkların arasına saplanmış şekilde bir kuş bulundu.

Balçık nedeniyle uçamadığı fark edilen kuş, JAK timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak bakımı yapılması için Belediyede görevli veterinere teslim edildi.

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