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Yaşam

Selde çamurun altında kalan Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin ardından, temizlik çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar çamurun içinde kalan Türk bayrağını yıkayarak, öptükten sonra yüksek bir yere astı.

Cihan Okur, Özgür Alantor   | 15.08.2021
Selde çamurun altında kalan Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmaları sırasında, çamurun altında bulunan Türk bayrağı, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından yıkanarak yeniden asıldı.

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Göksel Aksu isimli vatandaş temizlik yaptığı sırada çamurun içinde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Ekip üyeleri ve Aksu, çamurun içinden çıkardıkları bayrağı yıkayıp, öperek bir dükkanın üst kısmına astı.

Göksel Aksu, AA muhabirine, Bozkurtlu olduğu ancak İstanbul'da yaşadığını, sel haberini aldıktan hemen sora yola çıkarak ilçeye ulaştığını söyledi.

Yaşanan afetin ciddiyetini ilçeye geldiğinde daha iyi anladığını ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabahtan akşama kadar burada temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Kepçe burada çalışıyordu, çamurun arasında Türk bayrağını gördüm. Hemen çamurun içinden aldım, arkadaşlarla birlikte yıkadık. Olabilecek en güzel yere tekrar astık. Küçüklüğümüzden beri, annemizden, babamızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla bayrak bizim için kutsaldır. Bayrak sevgisi bizim için çok önemli, şu anki duygularımı anlatamam. İnşallah bu bayrak biz olduğumuz sürece orada veya başka yerlerde dalgalanmaya devam edecektir."




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