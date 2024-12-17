Dolar
34.99
Euro
36.76
Altın
2,644.38
ETH/USDT
4,000.30
BTC/USDT
107,020.00
BIST 100
9,945.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD ekipleri, Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri kurtarmak için arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
logo
Yaşam

Ruslar 2024’te en çok Türkiye’ye seyahat etti

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus'un yurt dışı seyahati gerçekleştireceğini belirterek, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Ruslar 2024’te en çok Türkiye’ye seyahat etti

Moskova

Gorin, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rus turizm sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Rusların yurt dışı seyahatlerinde toparlanma yaşandığını anlatan Gorin, "Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. En fazla, doğrudan hava ulaşımına sahip vize talep etmeyen ya da basitleştirilmiş vize rejimine sahip ülkeler ziyaret ediliyor.” dedi.

Gorin, Rusya’dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş gerçekleştirilebildiğini kaydederek, “Bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımızın özel, iş ve turistik geziler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla yabancı ülkeleri ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 6,7 milyon Rus'un ziyaret etmesinin beklendiği Türkiye’nin bu alanda zirvede bulunduğuna işaret eden Gorin, “Çok büyük rakamlardan bahsedebileceğimiz diğer yerler arasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland bulunuyor.” dedi.

Gorin, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’a yönelik seyahatlere de ilgi gösterdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı
Türkiye'nin gençlik profili ortaya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır
Türkiye-Azerbaycan transit geçiş belgesi kotası 100 bine yükseltildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Benzer haberler

İngiltere, Rusya'nın "gölge filo" gemilerine yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın "gölge filo" gemilerine yaptırım kararı aldı

Trump: Biden'ın Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'da kullanılmasına izin vermesi aptalca

Ruslar 2024’te en çok Türkiye’ye seyahat etti

Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu

Deri ayakkabı ve saraciye sektörü 2025'ten umutlu
Moskova’da bir apartmanda yaşanan patlamada Rus komutan öldü

Moskova’da bir apartmanda yaşanan patlamada Rus komutan öldü
Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası

Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet