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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.

Kasım İleri   | 19.04.2022
Pentagon: Rusya Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardı

Washington DC

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bilgilendirmede bulunan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun doğu Ukrayna’daki yığınağına devam ettiğini ifade etti.

Yetkili, “Geçen hafta Perşembe toplam taktik tabur sayısını konuştuğumuzdan bu yana Ukrayna’daki Rus taktik taburların sayısı 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani en son konuştuğumuzdan bu yana 11 taktik tabur eklediler.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın taktik taburları ortalama 800 ile 1000 askerden oluşuyor.

Rus güçlerinin tamamının Ukrayna’nın doğu ve güney kesimlerinde olduğunu belirten yetkili, Rus Hava Kuvvetlerinin halen savaş bölgesinde ortalama 200 sorti uçuş yaptığını ve son birkaç gün içinde Rusya’nın uzun menzilli bombardıman uçakları ile Kiev ve Lviv’de askeri hedefleri bombaladığını kaydetti.

Yetkili, Moskova füze kruvazörünün batırılmasından sonra Rusya’nın Karadeniz’deki gemilerinde herhangi bir hareketlenme söz konusu olmadığını kaydetti.

Pentagon yetkilisi, ayrıca Donetsk bölgesinde Rusya’nın topçu ateşinin artmaya başladığını belirtti.

ABD’nin Ukrayna ordusuna sağlayacağı obüs topları için Ukraynalı eğitmenlere eğitim vermek üzere hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkili, bu eğitimlerin yakın zamanda Ukrayna’nın dışında başlayacağını belirtti.



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