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Yaşam

Matematik şampiyonu Toprak bilim insanı olmak istiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve çevrim içi yapılan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda kategorisinde birinci olan 6. sınıf öğrencisi Toprak Güngör, gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyor.

Fadime Yılmaz Elma   | 28.02.2022
Matematik şampiyonu Toprak bilim insanı olmak istiyor

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve çevrim içi yapılan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda kategorisinde birinci olan 6. sınıf öğrencisi Toprak Güngör, gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyor.

Özel bir okulda eğitimini sürdüren Güngör'ün matematiğe ve bilime olan merakı, henüz 3 yaşındayken bilgisayar mühendisi babası Barış ile edebiyat öğretmeni annesi Çiğdem Güngör tarafından fark edildi.

Daha sonra öğretmenlerinin katkılarıyla matematik alanına yoğunlaşan Güngör, çok sayıda yarışmaya katılarak başarılı sonuçlar elde etti.

Son olarak 16 Şubat'ta 10 bin kişinin katıldığı Kanada merkezli, çevrim içi Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katılan Güngör, kategorisinde birinci olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Bilim adamı olduğum zamanların hayalini kuruyorum"

Toprak Güngör, AA muhabirine, birincilik elde etmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Başarısı sayesinde kendisini özel hissettiğini anlatan Güngör, "Küçükken matematik programlarını çok sevdiğimi fark ettim. Ortaokulda matematiğin, hayatımın önemli yerine geçtiğini ve buna yatkın olduğumu anladım." diye konuştu.

Güngör, matematiğin hayatın her alanında görülebileceğini belirterek, "Matematik, benim için hayatın kendisidir. İçinde her şeyin olduğu, her çözümün bulunduğu şifre gibi bir şey. Bilim adamı olduğum zamanların hayalini kuruyorum. Bilim adamı olduğum zaman ilk olarak topluma 'hava temizleyici' kazandıracağım. Hava kirliliği günümüzde büyük sorun. Onu çözen bir icat, oldukça işe yarayacaktır." dedi.

Matematik Öğretmeni Özge Müftüoğlu da Güngör'ün çok dikkatli ve azimli bir öğrenci olduğunu belirterek, "Mutlaka öğrenmek istediği konunun peşine düşer ve onu bir şekilde öğrenmeye çalışır. Hatta bunu yaparken derinlemesine düşünür, bunu daha ileri taşıyabilecek alanlara açılır." ifadelerini kullandı.

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