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Yaşam

Saç telinden kişiye özel tespihler ilgi görüyor

Yozgatlı ev hanımı Ayşegül Irmak, kişiye özel ürettiği tespihlerin boncuklarına isteğe göre saç teli, fotoğraf, kabir toprağı ve kurumuş çiçek yaprakları yerleştiriyor.

Ömer Ertuğrul   | 28.02.2022
Saç telinden kişiye özel tespihler ilgi görüyor

Yozgat

Boncuklarla kişiye özel tespih yapan Yozgatlı Ayşegül Irmak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sorgun ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Irmak, bir kadının saç tellerinden tespih yapımıyla ilgili sosyal medyadan izlediği videodan etkilendi.

Yaklaşık 3 ay önce eşinin saç tellerini boncuğa yerleştirerek ilk tespihini yapan ve sosyal medyadan paylaşan Irmak, sipariş alınca evinin bir odasını atölyeye çevirerek üretime başladı.

Irmak, AA muhabirine, Sorgun Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğunu, maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite eğitimine başlayamadığını söyledi.

Evde boş durmayı sevmediğini ve evlendikten sonra rölyef çalışmaları yaptığını anlatan Irmak, sosyal medyada izlediği videonun ardından tespih üretimine başladığını dile getirdi.

Irmak, ilk denemelerinin ardından eşinin saç telleriyle tespih yaptığını anlatarak, "Yaptığım tespihi sosyal medyada paylaştım, çok ilgi çekti. Sorgun ilçesinde bu tür çalışma yapan yok. Tespihi görenler sipariş vermeye başladı. Daha sonra anahtarlık, kolye, bileklik tasarımları yapmaya başladım. Saç telinin dışında tespih taneleri içerisine fotoğraf yerleştirdim, o da büyük ilgi gördü." dedi.

"Kabir toprağı getiren oldu" 

Müşterilerin ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Irmak, şöyle konuştu:

"Müşterilerim genelde eşinin, nişanlısının, çocuklarının, annesinin, babasının saç telini veya sevdikleri kişilerin fotoğraflarını getiriyor. Bir anne yoğun bakımda tedavi gören oğlunun saç telini getirerek tespih yaptırdı. Kabir toprağı getiren de oldu. Sevgilisinin veya eşinin hediye ettiği çiçeğin kurutulmuş yaprağını getiriyorlar, onu tespih boncuklarının içine veya anahtarlıklara yerleştiriyorum."

Irmak, tespih yaparak aile bütçesine önemli katkı sağladığını, işini daha da büyüterek iş yeri açmak ve ev hanımlarına bu mesleği öğretmek istediğini sözlerine ekledi.

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