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Yaşam

Marmara Depremi'nde doğan oğlunu, "asrın felaketinde" kaybetti

İstanbul'da 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde dünyaya getirdiği oğlunu yıllar sonra başka bir depremde Hatay'da yitiren anne Fatma Çolak, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret ettiği evladının mezarı başında hüzünlü anlar yaşadı.

Deniz Açık, Sergen Sezgin  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Marmara Depremi'nde doğan oğlunu, "asrın felaketinde" kaybetti Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Hatay

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ağustos 1999 dünyaya gelen Hasan Gerekli (24), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde eşiyle yaşadıkları evin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

"Asrın felaketinde" evi hasar gören anne Fatma Çolak, enkazdan çıkarılan oğlunun ve gelininin cenazesini Antakya'da toprağa verdi.

Marmara Depremi'nde dünyaya getirdiği oğlunu yıllar sonra başka bir depremde kaybetmenin hüznünü yaşayan anne, evladının mezar taşına "Ben oğlumu 1999 depreminde dünyaya getirdim, şimdi ise kaybettim" yazdırdı.

"Ona küçükken 'Babacanım' derdim"

Anne Fatma Çolak, Ramazan Bayramı arifesinde "Babacanım" diye seslendiği oğlunun kabrini ziyaret etti.

Tek oğlunu toprağa veren anne Çolak, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde dünyaya getirdiği oğluyla yıllar önce memleketleri Hatay'a geldiklerini anlattı.

O dönem İmam nikahlı oldukları eşiyle görüşmediklerini, oğlunun evlenmesinin ardından ayrı bir evde yaşadığını belirten anne Çolak, "İstanbul Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. Yine böyle büyük bir deprem olmuştu. O gün doğum yapmıştım. Vefatı da 6 Şubat depreminde oldu. Ona küçükken 'Babacanım' derdim. Onun için ismini mezar taşına öyle yazdırdım. Babamın soyadını da verdim. 'Daha mutlu olur' diye düşündüm. Tek erkek çocuğumdu, 3 de kızım var. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

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