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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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Başkentte gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Başkentlilerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardımları devam ediyor.

Fırat Taşdemir   | 07.02.2023
Başkentte gönüllülerin deprem bölgesine yardımları sürüyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

Ankara

Çankaya'daki Muazzez Karaçay İlkokulu deposuna ilk yardım malzemelerini getiren gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Çadır, battaniye, ısıtıcı, sünger yatak, yastık, bebek maması gibi çok sayıda gıda ve barınma malzemesi buradan tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Çankaya Kaymakamı Murat Duru, AA muhabirine, "Haydi Çankaya Birlik Vakti" sloganıyla depremzedelere yardım elini uzatmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların getirdiği yardımları toplayarak deprem bölgesine sevk edeceklerini belirten Duru, "Çok yoğun bir ilgi var. Çok yoğun bir yardım geliyor bize. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlk etapta iki tır göndereceklerini bildiren Murat Duru, günde iki, üç tır göndermeyi hedeflediklerini kaydetti.

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