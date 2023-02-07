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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
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İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde yaklaşık 38 bin personel görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere yönelik çalışmalarda 37 bin 960 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 07.02.2023
İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde yaklaşık 38 bin personel görevlendirdi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerinde 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 1536 AFAD çalışanı, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusu görevlendirildi.

Çalışmalara katılan 37 bin 960 personel dışında bölgeye sevkiyat sürerken, çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam da deprem bölgelerinde görev yapıyor.

Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı da bölgeye gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 2 mobil mutfak tırı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırı da bölgeye sevk edildi.

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