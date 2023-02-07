Dolar
18.83
Euro
20.13
Altın
1,866.61
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,981.00
BIST 100
4,655.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
logo
Gündem

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından depremden 35 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Mustafa Çavuş, Orhan Pehlül   | 07.02.2023
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ali Taşı Mahallesi 1302 Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 15 yaşındaki Mahmut Nebi Uygul'u kurtardı.

Depremden 35 saat sonra kurtarılan Uygul, hastaneye kaldırıldı.

Baba Mustafa Uygul, oğlunun enkazdan çıkarılmasının mutluluğunu yaşadığını, kurtarılan diğer oğlunun da ameliyat için Ankara'ya götürüldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SunExpress, bilet fiyatlarını 100 TL'ye sabitledi
Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı
Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır
MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti
Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı

Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı

Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır

MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Adıyaman'da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Hatay Müftüsü Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı

Hatay Müftüsü Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 4)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet