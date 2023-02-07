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Bakanlar Akar ve Koca Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Sarp Özer   | 07.02.2023
Bakanlar Akar ve Koca Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde brifing alan Akar ve Koca, daha sonra kent merkezine giderek çalışmaları yerinde inceledi, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Akar ve Koca'ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

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